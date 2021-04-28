Sivas'ta firari 3 hükümlü yakalandı
Sivas'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü yakalandı.
Sivas'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda "yaralama" suçundan kesinleşmiş 9 ay hapis cezası bulunan Y.D, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 4 yıl 2 ay hapse mahkum M.G. ile "yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası verilen M.E.B. yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer