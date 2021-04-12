Sivas'ta firari 3 hükümlü yakalandı

Sivas'ta çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü yakalandı.

Sivas'ta çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Çalışmalar sonucu "yaralama" suçundan 2 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan A.E, "hırsızlık" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası ile aranan E.D. ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan 6 ay hapis cezası ile aranan F.Y. yakalanarak işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer