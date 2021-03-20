Sivas'ta firari 3 hükümlü yakalandı
20.03.2021 12:45 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:48
Sivas'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 kişi yakalandı.
Sivas'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan aranması bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.
Ekipler, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 3 yıl hapis cezası ile aranan H.A, dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan K.G. ve hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan Ö.K'yi yakalayarak cezaevine teslim etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya