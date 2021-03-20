Sivas'ta firari 3 hükümlü yakalandı
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Sivas'ta firari 3 hükümlü yakalandı

20.03.2021 12:45 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:48
Sivas'ta firari 3 hükümlü yakalandı

Sivas'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 kişi yakalandı.

Sivas'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan aranması bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.

Ekipler, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 3 yıl hapis cezası ile aranan H.A, dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan K.G. ve hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan Ö.K'yi yakalayarak cezaevine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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