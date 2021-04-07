Sivas'ta firari 2 hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas'ta çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
Sivas'ta çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.E. ile aynı suçtan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan T.Ş'yi yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer