Sivas'ta filmlere konu olacak dolandırıcılık
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Sivas'ta filmlere konu olacak dolandırıcılık

Sivas'ta filmlere konu olacak dolandırıcılık
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta filmlere konu olacak yöntemle dolandırıcılık yapan 3 kişi amaçlarına ulaşsa da polisten kaçamadı.

Sivas'ta filmlere konu olacak yöntemle dolandırıcılık yapan 3 kişi amaçlarına ulaşsa da polisten kaçamadı.

Sivas'ta otomobilini satmak için internette ilana koyan bir kişi dolandırıcıların ağına düştü. Telefonla yaptıkları görüşmede aracı satın almak için 120 bin TL bedelle anlaşan 3 kişi geçtiğimiz gün Sivas'a geldi. Buluşmanın ardından önce notere gidilip devir işlemi gerçekleştirildi. Dolandırıcılardan biri noterde kaldı. Diğeri parayı ödeme bahanesi ile satıcı ile bankaya gitti. Bir diğeri ise aracı expertize sokacağını belirterek, galericiler sitesine gitti. Satıcı ile bankaya giden dolandırıcı bir anda ortadan kayboldu. Bu arada noterden devri alan kişi galericiler sitesindeki arkadaşı ile buluştu. Para ödemeden aldıkları aracı daha önce anlaşmaya vardıkları bir galeriye 71.500 TL değerle satıp bankadan ayrılan arkadaşlarını da alarak kaçmaya çalıştılar.

Parasını almak için bankaya giden satıcı, birlikte bankaya gittikleri kişi bir anda ortadan kaybolunca dolandırıldığını anlayarak polisten yardım istedi. Polisin hızlı ve titiz takibi sonucu üç dolandırıcı Amasya istikametine giderken Tokat'ta yakayı ele verdi. 3 dolandırıcı üzerlerindeki 70 bin 550 TL ile gözaltına alındı. Dolandırıcıların benzer yöntemle birçok kişiyi dolandırdıkları, haklarında 245 farklı suç kaydı bulunduğu anlaşıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada vatandaşların değerinin çok üstünde ve altında yapılmak istenen satışlarda dolandırılma ihtimaline karşı dikkatli olmaları istendi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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