Sivas'ta Filistin İçin Oturma Eylemi

Sivas'ta Demokrasi Platformu üyeleri ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması ve İsrail askerlerinin Filistinlilere saldırısına oturma eylemi yaparak tepki gösterdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 20 kişilik grup 'Katil İsrail Filistin'den Defol' pankartı açtı. Çeşitli sloganlar atan grup adına açıklama yapan Sivas Demokrasi Platformu Sözcüsü Adnan Yılmaz,"Yine kan, yine gözyaşı, yine katliam ABD emperyalizminin tüm dünya haklarına yönelik savaşçı ve sömürü politikalarının en vahşi ve en acımasız olanını ne yazık ki bu coğrafyada hep birlikte tanıklık ediyoruz. Fitilini ABD'nin ateşlediği büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma eyleminde Filistin'de felaket günü olarak kabul edilen 14 Mayıs İsrail devletinin kuruluş gününe denk getirmesi bölgeyi bir ateş çemberine dönüştürürken ABD'nin bölgedeki sadık uşağı siyonist İsrail yönetimi masum Filistin halkını silahlarla tarayarak 58 kişiyi katlederken binlerce insanı yaralayarak katil yüzünü bir daha göstermiştir. 14 Mayıs 1948'den beri Filistin topraklarının yüzde 78'i işgal edildi. Halkın en az yüzde 60'ı göç etmek zorunda bırakıldı. On binlerce Filistinli mülteci düşerken 1.5 milyon Filistinli Gazze'de kuşatma altında yaşamaya mahkum edildiler. Tüm bu yaşananlar yetmez mi gibi Filistin halkına benzer acıları yeniden yaşatan ABD ve katil İsrail Ortadoğu'yu kan gölüne çevirmeye devam etmektedir" dedi.

Basın açıklamasının ardından grup bir süre Filistin halkı için oturma eylemi yaptı. - SİVAS