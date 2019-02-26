Sivas'ta Fetö Şüphelisi Eski Teğmen Gözaltına Alındı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Sivas'ta meslekten ihraç edilen jandarma teğmen gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Sivas'ta meslekten ihraç edilen jandarma teğmen gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması"na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında eski teğmen Y.Ö. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Şüpheli Y.Ö. Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Y.Ö'nün emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.
Kaynak: AA