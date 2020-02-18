Sivas'ta FETÖ şüphelisi 2 eski asker gözaltına alındı
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Sivas'ta FETÖ şüphelisi 2 eski asker gözaltına alındı

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında görevden ihraç edilen 2 uzman çavuş yakalandı.

18.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:34
Sivas'ta FETÖ şüphelisi 2 eski asker gözaltına alındı

'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında görevden ihraç edilen 2 uzman çavuş yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen talimat doğrultusunda görevden ihraç edilen uzman çavuşlar N.K. ve A.D.K. için gözaltı kararı verildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan şüpheliler işlemleri için Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine gönderildi.

Kaynak: AA
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