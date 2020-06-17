Sivas'ta FETÖ soruşturmasında, emekli uzman çavuş gözaltına alındı
Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, emekli uzman çavuş gözaltına alındı.
17.06.2020 19:31 | Son Güncelleme: 17.06.2020 19:43
Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, emekli uzman çavuş gözaltına alındı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Sivas'ta özel bir işletmede çalışan emekli uzman çavuş H.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan H.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA