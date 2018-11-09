Sivas'ta Fetö/pdy Operasyonu

Sivas'ta Fetö/pdy Operasyonu

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, eski öğretmen yakalandı.

Sivas'ta Fetö/pdy Operasyonu

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, eski öğretmen yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen öğretmen C.T. hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda C.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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