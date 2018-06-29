Sivas'ta Fetö/pdy Operasyonu
Sivas'ta, FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı.
Sivas'ta, FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütüne finansal destek sağlamayı sürdüren kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi.
Çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
Zanlıların Emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Operasyon kapsamında gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.