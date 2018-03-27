Sivas'ta Fetö/pdy Operasyonu

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında eski öğretmen ve kamu çalışanlarının da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "ByLock" kullanıcısı oldukları iddia edilen, aralarında eski öğretmen ve kamu çalışanlarının da bulunduğu 7 kişinin yakalanması için Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.