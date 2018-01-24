Sivas'ta Fetö/pdy Operasyonu

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "ByLock" kullanıcısı olduğu saptanan F.Ö. ile N,Ş, T.T. ve polis memuru İ.E, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N,Ş, T.T. ve F.Ö. tutuklandı, İ.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.