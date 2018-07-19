Sivas'ta Fetö/pdy Davası

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 4'ü tutuklu, 45'i tutuksuz, 14'ü firari 63 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Sivas 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tutuklu sanıklardan Raziye Işık, bazı tutuksuz sanıklar, avukatlar ve sanık yakınları katıldı.



Tutuklu sanıklardan İlayda Hanoğlu Ayhan, Yasemin Baltacı ve Esra Çedik tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar da duruşmaya SEGBİS ile katılarak savunma yaptı.



Örgütün 40 "ışık evi"nden sorumlu sözde "Sivas büyük bölge imamı" olduğu öne sürülen ve bir alışveriş merkezinde yakalanan Raziye Işık, Bank Asya hesabını 2010 yılında açtığını belirterek, "Bu hesabı araba almak için açmıştım. Gül Hanımlar Derneği'ne Arapça öğrenmek için gitmiştim. Bunun haricinde başka faaliyetlere katılmadım. Eğer bu iki husus suç oluşturuyorsa devletimden, milletimden özür diliyorum." dedi.



Sağlık sorunlarının bulunduğunu anlatan Işık, beraatini ve tahliyesini talep etti.



Mahkeme başkanı, sanığa tutuklandığı gün "benim özgürlüğüm yeni başlıyor" şeklinde bir ifade kullandığını hatırlatması ve neden bu kadar çabuk pes ettiğini sorması üzerine Işık, "Sağlık sorunlarım var, onun için." diye cevap verdi.



Tutuklu sanık Raziye Işık, 3 sayfadan oluşan yazılı ifadesini mahkeme heyetine sundu.



Diğer tutuklu sanıklar İlayda Hanoğlu Ayhan, Yasemin Baltacı ve Esra Çedik de savcının mütalaası hakkında gerekli savunmalarını yapmak üzere ek süre talep etti. Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 29 Kasım'a erteledi.