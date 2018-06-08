Sivas'ta Fetö Operasyonu: 5 Gözaltı

Sivas'ta yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün sözde yeni yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Sivas'ta Fetullahçı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Aralarında kamudan ihraç edilmiş eski öğretmenlerin de bulunduğu 5 kişi Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında örgütün eski ve yeni sözde yöneticilerinin de bulunduğu ve emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi. - SİVAS