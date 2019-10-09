Sivas'ta fetö operasyonu: 4 gözaltı (2)
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Sivas'ta fetö operasyonu: 4 gözaltı (2)

ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDISivas'ta, terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden M.Ç. ve M.S.G. sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

09.10.2019 21:00
Sivas'ta fetö operasyonu: 4 gözaltı (2)

ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Sivas'ta, terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarına yönelik düzenlenen operasyonda  gözaltına alınan şüphelilerden M.Ç. ve M.S.G. sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece  tutuklanırken, H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Etkin pişmanlıktan yaralanmak istediğini belirten şüpheli Ş.S. ise ek ifadesi alınmak üzere tekrar emniyete götürüldü. 


Kaynak: DHA
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