Sivas'ta Fetö Operasyonu: 14 Gözaltı
SİVAS merkezli olarak 11 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında, örgütün şifreli programı 'ByLock' kullandığı iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı.
SİVAS merkezli olarak 11 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında, örgütün şifreli programı 'ByLock' kullandığı iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddia edilen 26 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Sivas merkez ve Kangal ilçesi ile Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Niğde, Kayseri, Malatya, Erzurum, Tokat ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek, toplamda 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgu için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 12 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı. - Sivas