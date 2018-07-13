Sivas'ta Fetö Operasyonu: 11 Gözaltı

Sivas'ta FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 asker gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Sivas merkezli, Ankara, Denizli, Karabük, Samsun, Şırnak ve Tokat illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 1'i mahrem imam olmak üzere çeşitli rütbelerde 11 asker gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan zanlılardan 1 üsteğmen, 2 teğmen ve 1 astsubay tutuklandı. 5 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2 zanlının emniyetteki sorgusu devam ediyor. - SİVAS