Sivas'ta Fetö'nün Finans Kaynaklarına Operasyon: 11 Gözaltı

Sivas'ta Fetö'nün Finans Kaynaklarına Operasyon: 11 Gözaltı

Sivas’ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün finans kaynaklarına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ta Fetö'nün Finans Kaynaklarına Operasyon: 11 Gözaltı

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün finans kaynaklarına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte finansal destek sağladıkları ve örgüt üyelerinin finansal ihtiyaçlarının giderilmesinde aktif rol oynadıkları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda aralarında esnafların da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - SİVAS

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