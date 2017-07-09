Sivas'ta Fetö'den 10 Kişi Tutuklandı

SİVAS merkezli 11 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 gün önce örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve kamu kurumlarından ihraç edilen personele yönelik Sivas merkez ve Kangal ilçesi ile Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Niğde, Kayseri, Malatya, Erzurum, Tokat ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltında alınan 16 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Sivas