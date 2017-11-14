Sivas'ta Fetö'den 10 Gözaltı

Sivas merkezli 17 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sivas merkezli 17 ilde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında emekli ve muvazzaf askerler ile doktorların da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. - SİVAS