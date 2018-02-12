Sivas'ta Fetö Davasında 1 Tahliye

SİVAS'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, haklarında dava açılan, esnaf ve yurt görevlilerinin bulunduğu 3'ü tutuklu 9 sanığın yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada 1 sanık tahliye edildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası başlattığı soruşturma kapsamında, 9 sanık hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açıldı. Davanın ilk duruşması, Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuksuz sanıklar Hüseyin Gazi Ç., Mustafa İ., Murat Ö., Mustafa B., Pınar U. ve Suzan G. mahkemede hazır bulunurken, tutuklu sanıklardan Salim A., Tokat T Tipi Cezaevi'nden; Ramazan U., Sincan 1 No'lu L Tipi Cezaevi'nden; Fatih G., Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Duruşmada, sanık avukatları ve bazı yakınları da hazır bulundu.

Duruşmada kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından savunma yapan tutuklu sanık Fatih G., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek darbeyi yapanları lanetledi. Fatih G., "Devletime ve yasalara sadık bir vatandaşım. ByLock kullanmadım. Örgüt propagandası yapmadım. Örgüte üye kazandırmadım. Hiçbir yapıya girmedim. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Diğer tutuklu sanık Ramazan U. ise "Geçimimi sağlamak üzere Divriği'ye taşındım. Çalıştığım yerin örgüte mensup olduğunu bilmiyordum. Yurtta kalorifer yakmakla ve tadilat işleri ile görevliydim. ByLock kullanmadım. Mor Beyin mağduru olabilirim. Araştırılmasını istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Tutuklu sanık Salim A. ise Divriği'de birçok sivil toplum kuruluşunda ve dernekte görev aldığını, hayır işlerini sevdiğini ifade ederek, "ByLock kullanmadım. Darbe girişimini oğlumdan öğrendim. Hemen meydana gittim ve tutuklanana kadar demokrasi nöbetlerinde yer aldım. 15 Temmuz'u yapanları lanetliyorum. Darbe yapanları lanetliyorum. Elebaşı, vatan haini FETÖ'nün teslim edilerek hesap vermesini istiyorum. Okullarına, dershanelerine gitmedim. Zaman Gazetesi'ne abone olmadım. ByLock kullanmadım. Bankalarında hesap açtırmadım. 19 aydır tutukluyum. Sağlık sorunlarımdan dolayı tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Duruşmada tutuksuz sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Salim A.'nın tahliyesine, diğerlerinin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 13 Nisan'a erteledi. - Sivas