Sivas'ta FETÖ bahanesiyle dolandırıldığını iddia eden çift, polise başvurdu
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Sivas'ta FETÖ bahanesiyle dolandırıldığını iddia eden çift, polise başvurdu

Sivas'ta FETÖ bahanesiyle dolandırıldığını iddia eden çift, polise başvurdu
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta yaşayan karı-koca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle 40 bin 500 lira dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Sivas'ta yaşayan karı-koca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle 40 bin 500 lira dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

İddiaya göre, Alibaba Mahallesi'nde ikamet eden 45 yaşındaki H.K. ile eşi 39 yaşındaki S.K'yi telefonla arayan kişiler, "FETÖ ile ilişkilerinin tespit edildiği"ni belirterek çiftten belirtilen hesaba para yatırmalarını istedi.

Hesaba 40 bin 500 lira yatıran karı-koca, dolandırıldıkları gerekçesiyle Alibaba Polis Merkezine başvurdu.

Mağdurların ifadesini alan emniyet mensupları, olayla ilgili inceleme başlattı.

Sivas'ta FETÖ bahanesiyle dolandırıldığını iddia eden çift, polise başvurdu
Sivas'ta FETÖ bahanesiyle dolandırıldığını iddia eden çift, polise başvurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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