Sivas'ta FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık

19.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:06

Sivas'ta kendilerini polis olarak tanıtıp Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle bir kadının 100 bin lira değerindeki altınlarını dolandırmaya çalışan şüphelilerden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dolandırıcılık şebekesi üyeleri, "Biz polisiz" diyerek aradıkları emekli S.T.'ye (61) adının FETÖ'ye karıştığını, bu olaydan kurtulabilmesi için 100 bin liraya ihtiyaç olduğunu söyledi.

S.T, dolandırıcıların yönlendirmesiyle evinde bulunan 100 bin lira değerindeki altınları bir poşete koyarak Kadı Burhanettin Mahallesi'ndeki evinin yanında istenilen yere bıraktı. Dolandırıldığını anlayan S.T, Asayiş Ekipler Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık, Dolandırıcılık ve Yankesicilik Bürosu ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Olayı gerçekleştiren kişinin B.Ö. (29) olduğunu tespit eden ekipler, şüphelinin otobüs terminaline gidebileceği ihtimaline karşı burada önlem aldı.

Dolandırıcılık şebekesinin üyesi olduğu değerlendirilen ve Şanlıurfa'daki asker arkadaşı İ.D'nin yönlendirmesiyle altınları alan B.Ö, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüpheliyle birlikte ele geçirilen altınlar, S.T'ye teslim edildi.

Şanlıurfa'da bulunan İ.D'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA