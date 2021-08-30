Sivas'ta fener alayı düzenlendi
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Sivas'ta fener alayı düzenlendi

Sivas'ta fener alayı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Sivas'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Tren Garı önünde başlayan fener alayı Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Fener alayına ellerindeki Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile katılan askerler zaman zaman Büyük Önder'in "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözünü haykırdı.

Fener alayına Vali Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Ayhan Ocak, kamu kurumu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sivas'ta fener alayı düzenlendi
Sivas'ta fener alayı düzenlendi
Sivas'ta fener alayı düzenlendi
Sivas'ta fener alayı düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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