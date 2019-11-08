Sivas'ta fabrika yangını
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Sivas'ta fabrika yangını

Sivas'ta fabrika yangınıSİVAS - Sivas Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım'da plastik ve tekstil ürünlerinin depolandığı bir fabrikada yangın çıktı.

08.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:00
Sivas'ta fabrika yangını

'ta fabrika yangını

SİVAS - Sivas 1. Kısım'da plastik ve tekstil ürünlerinin depolandığı bir fabrikada yangın çıktı.

Sivas Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım'da plastik ve tekstil ürünlerinin depolandığı bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle öğle saatlerinde yangın çıktı. Cuma namazı dolayısıyla fabrikada personel olmayınca yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangında, çok sayıda itfaiye ekibinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Sivas'ta fabrika yangını
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