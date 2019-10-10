Sivas'ta, fabrika çalışanlarından mehmetçik için dua

10.10.2019 14:19

SİVAS'ta Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş (TÜDEMSAŞ) çalışanları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Doğusu'nda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerler için Fetih Suresi okuyarak, dua etti. Şehit Aileleri Derneği de harekata destek verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye Milli Ordusu ile Fırat'ın Doğusu'nda PKK ve YPG terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için Sivas'ta, TÜDEMSAŞ çalışanları fabrika içerisinde bir araya geldi. Fabrika önünde toplanan işçiler harekatta görev alan askerler için Fetih Suresi okuyarak, dua etti.

TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Mehmet Başoğlu, "Dün itibariyle Türkiye sınırında Barış Pınarı Harekatı askerlerimiz tarafından başlatılmıştır. Bizde TÜDEMSAŞ olarak, onların manevi olarak yanında olduğumuzu hissetirmek için bugün burada toplanarak Fetih Suresi'ni okuduk, dualar ettik. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Bütün camilerde ordumuz için dua edildi. Biz de o sorumluluk bilinciyle TÜDEMSAŞ olarak ordumuzun yanında hissettirmek amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Onlara dua ediyoruz. Allah ordumuzu muzaffer eylesin, başarılı kılsın. Ülkemizin birliğine, beraberliğine kast edenlere karşı ordumuz barış koridoru oluşturmak için orada. Allah yardımcıları olsun" dedi.ŞEHİT AİLELERİNDEN DESTEK

Şehit Aileleri ve Gazileri Dernek Başkanı Mustafa Hızal da dernek binasında düzenlediği basın açıklamasından Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e başarılar diledi. Hızal, "Ülkemizin sınır güvenliğini tehdit eden PKK,YPG, PYD, DEAŞ gibi hainler Amerika ve İsrail'den destek alarak binlerce kilometre dışarıdan gelip sınır güvenliğini sağlamak ve enerji koridoru adı altında, terör örgütünün bölgede kurmak istediği terör yapılanmasına karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı İç Anadolu bölgesi dernek başkanları olarak destekliyoruz. Hain terör örgütünün baskısına maruz kalarak ülkemize sığınan Suriyeli vatandaşların bir an önce yurtlarına dönmeleri adına Suriye'nin terör örgütü yapılanmasından temizlenmesi için bu operasyonun yapılması gerekiyordu. Bunu da yapabilecek orduya sahip tek devlet Müslümanlığın ve İslam'ın son kalesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun bağrından çıkan Türk ordusundan başka hiçbir güç buna cesaret edemezdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile operasyon başlatılmıştır. Zalimin karşısında, mazlumun yanında olan aslan yürekli, çelik bilekli, kahraman Türk ordumuzun, bu operasyondan yüzünün akıyla, hiçbir askerimizin burnu bile kanamadan çıkacağına inancımız ve güvenimiz tamdır. Kahramanlarımıza Barış Pınarı Harekatı operasyonunda ve terörle mücadelede yapılan bütün operasyonlarda üstün başarılar diliyor, illerimizden şehit ailelerimizin, gazi ve gazi ailelerimizin selamlarını gönderiyoruz. Sefer askerimizden, zafer Allah'tandır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA