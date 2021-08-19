Sivas'ta F-16'nın prova uçuşu nefes kesti
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Sivas'ta F-16'nın prova uçuşu nefes kesti

İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Haberler | Yerel

Sivas'ta F-16'nın prova uçuşu nefes kesti Muharip Uçağı F-16'nın prova uçuşu Sivaslı vatandaşları heyecanlandırdı Muharip Uçağı F-16'nın prova uçuşu Sivaslı vatandaşları heyecanlandırdı.

Sivas'ta F-16'nın prova uçuşu nefes kesti

Muharip Uçağı F-16'nın prova uçuşu Sivaslı vatandaşları heyecanlandırdı

SİVAS - Muharip Uçağı F-16'nın prova uçuşu Sivaslı vatandaşları heyecanlandırdı.

Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 4 Eylül'de yapılacak olan etkinlikler öncesi Muharip Uçağı F-16 prova uçuşu yaptı. Kentin farklı noktalarından görülebilen uçuş izleyenleri heyecanlandırdı. Tarihi kent meydanında bulunan vatandaşlar nefes kesen uçuşu cep telefonu kameralarıyla da kayıt altına almayı unutmadı.

Sivas'ta F-16'nın prova uçuşu nefes kesti
Sivas'ta F-16'nın prova uçuşu nefes kesti
Sivas'ta F-16'nın prova uçuşu nefes kesti
Sivas'ta F-16'nın prova uçuşu nefes kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş

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