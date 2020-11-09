Sivas'ta evlenme oranı azaldı boşanma oranı arttı
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Sivas'ta evlenme oranı azaldı boşanma oranı arttı

09.11.2020 15:25 | Son Güncelleme: 09.11.2020 15:29
Sivas'ta evlenme oranı azaldı boşanma oranı arttı

Sivas'ta evlenme oranı azalırken boşanmalar arttı.

Sivas'ta evlenme oranı azalırken boşanmalar arttı.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de evlenme oranları düşerken boşanma oranları ise arttı. Bu tablo Sivas'ta da değişmedi. Türkiye ortalamasının gerisinde kalsa da Sivas'ta kaba evlenme oranı 2017 yılında, 6.7, 2018 yılında 6.5 ve 2019 yılında 6.3 oldu. Sivas'ta taba boşanma oranı ise 2017 yılında 1.60, 2018 yılında 1.79 ve 2019 yılında 1.88 oldu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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