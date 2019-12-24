Sivas'ta evinin balkonundan düşen kişi öldü
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Sivas'ta evinin balkonundan düşen kişi öldü

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde evinin balkonundan düşen kişi, hayatını kaybetti.

24.12.2019 18:34 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:34
Sivas'ta evinin balkonundan düşen kişi öldü

'ın ilçesinde evinin balkonundan düşen kişi, hayatını kaybetti.

(67) Yıldız beldesindeki evinin balkonunda dengesini kaybetmesi sonuc yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.

Ağır yaralanan Yazgan, kaldırıldığı Numune Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yazgan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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