Sivas'ta evinin balkonundan düşen kişi öldü
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde evinin balkonundan düşen kişi, hayatını kaybetti.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde evinin balkonundan düşen kişi, hayatını kaybetti.
Mustafa Yazgan (67) Yıldız beldesindeki evinin balkonunda dengesini kaybetmesi sonuc yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.
Ağır yaralanan Yazgan, kaldırıldığı Numune Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Yazgan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.