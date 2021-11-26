Sivas'ta evinde ölü bulunan kadının kocası cinayet şüphesiyle tutuklandı - Haberler
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Sivas'ta evinde ölü bulunan kadının kocası cinayet şüphesiyle tutuklandı

AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas'ta evinde ölü bulunan kadının kocası cinayet şüphesiyle tutuklandı

Sivas'ın Hafik ilçesinde önceki gün av tüfeğiyle vurulmuş bulunan kadının kocası cinayet şüphesiyle tutuklandı.

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde önceki gün av tüfeğiyle vurulmuş bulunan kadının kocası cinayet şüphesiyle tutuklandı.

Gökdin köyündeki evinde S.D'nin (43) av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunmasının ardından jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Ekipler, kadının eşi D.D'yi (45), cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı.

D.D, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

S.D, 24 Kasım'da köydeki evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunmuş, olayın intihar olabileceği üzerinde durulmuştu.

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AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

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