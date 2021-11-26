Sivas'ta evinde ölü bulunan kadının kocası cinayet şüphesiyle tutuklandı
AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas'ın Hafik ilçesinde önceki gün av tüfeğiyle vurulmuş bulunan kadının kocası cinayet şüphesiyle tutuklandı.
SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde önceki gün av tüfeğiyle vurulmuş bulunan kadının kocası cinayet şüphesiyle tutuklandı.
Gökdin köyündeki evinde S.D'nin (43) av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunmasının ardından jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
Ekipler, kadının eşi D.D'yi (45), cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı.
D.D, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
S.D, 24 Kasım'da köydeki evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunmuş, olayın intihar olabileceği üzerinde durulmuştu.
Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet