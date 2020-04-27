Sivas'ta evin kalorifer dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu Sivas'ta bir evin kalorifer dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Sivas'ta bir evin kalorifer dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı. Merkeze bağlı Budaklı köyünde Selahattin Eken'e ait binanın kazan dairesinde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Sivas ve Ulaş belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle apartmanın kazan dairesinde hasar oluştu. Kaynak: AA