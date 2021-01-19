Sivas'ta evde kumar oynayan 10 kişiye 23 bin 179 lira ceza uygulandı

Sivas'ta evde kumar oynayan 10 kişiye 23 bin 179 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir ikamette kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, çok sayıda iskambil kağıdı ele geçirildi.

Ev sahibinin de aralarında olduğu 10 kişiye, kumar oynamak ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararları'na aykırı hareket etmekten 23 bin 179 lira ceza uygulanması için tutanak düzenlendi.

Ayrıca ikamet sahibine kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan yasal işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya