Sivas'ta, 'Esnafına sahip çık' kampanyası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sivas'ta, 'Esnafına sahip çık' kampanyası

17.12.2020 11:39 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:47
Sivas'ta, 'Esnafına sahip çık' kampanyası

SİVAS Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), küçük esnafın desteklenmesi ve pandemi sürecini az kayıpla atlatmaları amacıyla 'Alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık' kampanyası başlattı.

SİVAS Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), küçük esnafın desteklenmesi ve pandemi sürecini az kayıpla atlatmaları amacıyla 'Alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık' kampanyası başlattı.

Pandemi sürecinden etkilenen küçük esnafı destekemek amacıyla STSO, Aralık ayı meclis toplantısında 'Alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık' kampanyasını başlatma kararı aldı. STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, "Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ekonomik anlamda zor günlerden geçiyoruz. Millet olarak bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde atlatacağız. Dayanışmayı sağladığımızda ülke olarak bu süreci daha güçlü olarak atlatacağımıza olan inancımız tamdır" diye konuştu.

Ekonominin bel kemiği olan esnafın yaşanan zorlu süreçten en çok etkilenen kesim olduğunun altını çizen Eken, şunları söyledi: "Bu süreçte Sivaslılar olarak alışverişlerimizi özellikle yerel firmalarımızdan yapmamız büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızın alışverişlerinde, vergisini Sivas'ta ödeyen, istihdamını halkımızdan sağlayan, yatırımlarını şehrimize yapan yerel firmalarımızı tercih etmeleri konusunda başlattığımız kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz. Kampanyayı hayata geçirerek, Sivaslı firmalarımıza destek olmak, durma noktasındaki işlerini biraz olsun canlandırmak bizlerin görevidir. Unutulmamalıdır ki; bu zorlu süreci birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde atlatacağız. Şehrimizde istihdamın devamı, ekonominin yeniden toparlanması için yerel firmalarımızın bu süreçte yaşadığı zorluğu en aza indirgememiz lazım. Birliğin beraberliğin ve dayanışmanın sembolü olan Sivas'ta yiğit hemşehrilerimizin yerel esnafımıza sahip çıkarak alışverişlerini yerel esnafımızdan yapacağına inanıyorum. Gün, dayanışma içerisinde olma günüdür. Gün ayakta kalma mücadelesi veren esnafımıza sahip çıkma günüdür."

Kampanya kapsamında hazırlanan pankart ve afişler iş yerlerine dağıtıldı. 


Sivas'ta, 'Esnafına sahip çık' kampanyası
Sivas'ta, 'Esnafına sahip çık' kampanyası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halife Yalçınkaya

İlgili Haberler

Emekçi esnaf, yüz binlerce liralık emanet saatlere 44 yıldır sahip çıkıyor
Emekçi esnaf, yüz binlerce liralık emanet saatlere 44 yıldır sahip çıkıyor
Malatya'da küçük esnafa destek kampanyası büyüyor
Malatya'da küçük esnafa destek kampanyası büyüyor
Sivas'ta ihracat virüse rağmen arttı
Sivas'ta ihracat virüse rağmen arttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Selahattin Demirtaş
Magazin Acun Ilıcalı Merve Dizdar Hakan Taşıyan Defne Samyeli
Spor Neymar Falcao Okan Buruk Kylian Mbappe Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Çocuk Pfizer İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta, 'Esnafına sahip çık' kampanyası | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 12:00:06. #1.14#
title