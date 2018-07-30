Sivas'ta Esnaf Bedellileri Bekliyor

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, Sivas'ta 21 günlük temel eğitimin yapılmasının kentin ekonomisine ve tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 15 bin lira, 25 yaş ve 21 günlük süre şartı ile kabul edilen bedelli askerlik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu. Bedelli askerliğin, Burdur, Tokat, Manisa, Antalya, Amasya, Erzincan, Çanakkale, Aydın, Bilecik ve İzmir illeri ile birlikte Sivas'ta da yapılacağının açıklanmasının Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas'ta esnafın yüzü güldü.

SESOB Başkanı Beşir Köksal bedelli askerlik için kente gelecek askerlerin esnafa can suyu olacağını belirterek, "Sivas'ta 21 günlük temel eğitimin yapılması gerçekten Sivas esnafına büyük katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla hem Sivas ekonomisine katkı olacak hem de Sivas'ın tanıtımıyla ilgili katkı sağlayacaktır. Esnaf ve sanatkarımızın sıkıntılı alanlarında böyle bir karar alınması gerçekten bizleri sevindirmiştir. Bu bedelli askerlik yasasının çıkması için çaba harcayan Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve milletvekillerimize, bakan yardımcılarımıza esnaf ve sanatkarlar adımıza teşekkür ediyorum. İlimiz, halkımız, esnaf ve sanatkarımız için hayırlı olsun diyorum. Esnafa bir can suyu gibi gelecektir. 21 gün eğitim yapacak olan askerlerimiz geldiğinde mutlaka esnaf ve sanatkarımız bundan faydalanacaktır. Dolayısıyla Sivas'ın kalkınmasına, ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Bununla beraber zaman zaman belki aileleri görüşecek gelecektir. Bunlardan da ilimiz ekonomisine katkı olacaktır. Ayrıca yine ilimizin tanıtımı için katkı sağlayacaktır" dedi.

"Sivas'ın reklamı yapılmış olacak"

Esnafa uyarılardan bulunan Köksal,"Daha önce Sivas'a hem askerler hem de aileleri gelmemiş olabilir. Bunlar ilk defa gelecekleri için burada da hem Sivas halkımızın hem Sivas esnaf ve sanatkarımızın mümkün olduğu kadar bunları hoş karşılamaları müşteri memnuniyetine ilgi göstermeleri Sivas açısından iyi olacaktır. Tabi buradan tezkere alıp gittikten sonra kendi memleketlerinden Sivas halkının, esnafının tutum ve davranışlarını dile getirecektir. Bu da Sivas için turizmle ilgili büyük bir katkı sağlayacaktır. Sivas Selçuklular'a başkentlik etmiş, Osmanlı döneminde büyük hizmetler yapmış, Cumhuriyet'in temeli Sivas'ta atılmıştır. Tarihi mekanlarımız var. Gökmedrese, Ulu Cami ve Selçuklu eserlerimiz var. Bunları da gezecek, görecek ve tanıyacaklar. Sivas'ımızın da reklamı da yapılmış olacak" dedi. - SİVAS