Sivas'ta eskiyen içme suyu boruları değiştiriliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas'ta eskiyen içme suyu boruları değiştiriliyor

Sivas'ta altyapı çalışmaları kapsamında eskiyen içme suyu boruları değiştiriliyor.

Sivas'ta eskiyen içme suyu boruları değiştiriliyor
15.09.2020 15:19 | Son Güncelleme: 15.09.2020 15:23

Sivas'ta altyapı çalışmaları kapsamında eskiyen içme suyu boruları değiştiriliyor.

Sivas Belediyesince şehir genelinde sürdürülen alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şehir merkezinde yapımı tamamlanan yağmur suyu hatlarının ardından içme suyu boru değişim çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Örtülüpınar ve Halil Rıfat Paşa mahallelerinde yapımı tamamlanan yağmur suyu hatlarının ardından içme suyu boru değişim çalışmalarına başlandı. Çalışmalar kapsamında çürüyen ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen asbest borular, polietilen borularla değiştirilirken, yine eskimiş olan abone bağlantıları da yeni borularla değiştiriliyor. Yaklaşık bir hafta sürmesi planlanan çalışmalar kapsamında ara ara da su kesintileri yaşanabilecek."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Adnan Menderes Süleyman Soylu Erol Mütercimler Selahattin Demirtaş
Magazin Acun Ilıcalı Metin Özülkü Burak Özçivit Tuna Kiremitçi
Spor Falcao Fatih Terim Metin Oktay Nihat Özdemir Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Bursa Suriye Hırsızlık Türk Lirası
Şu an buradasınız: Sivas'ta eskiyen içme suyu boruları değiştiriliyor - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 15:23:50. #1.15#
title