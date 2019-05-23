Sivas'ta, Eski Yarı Açık Cezaevinin Restorasyonu Başladı

SİVAS'ta, 58 yıl yarı açık cezaevi olarak kullanılan ve alınan kararla aslına uygun restore edilip, Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'ne dönüştürülecek Hamidiye Mektebi'nin çevresindeki ek binaların yıkım işlemine başlandı.

Kentte, 2'nci Abdülhamid'e atfen 1902 yılında inşa edilen ve sanayi alanında eğitim verilen Hamidiye Mektebi binası, 1961 yılından sonra cezaevine dönüştürüldü. Bina, 1961'den 2019 yılına kadar Adalet Bakanlığı bünyesinde kadın cezaevi olarak kullanıldı. Yeni cezaevi binasının yapımıyla tarihi bina, müzeye dönüştürülmek üzere boşaltıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 10 milyon liralık desteğiyle aslına uygun restore edilecek Hamidiye Mektebi, Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi ismini alacak. Proje kapsamında tarihi yapının rölöve, restitüsyon, restorasyon, makine, elektrik ve peyzaj, müze teşhir ve tanzim çalışmaları yapılacak.

'BİNAYI MİRAS BIRAKACAĞIZ'

?Proje kapsamında tarihi yapının çevresinde bulunan cezaevi ilave binalarının yıkım işlemine başlandı. Yıkım çalışmasını Sivas Valisi Salih Ayhan ve Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal da yerinde inceledi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, "Müzeler toplumun hafızasıdır. Kültürümüzün birikimidir. Burada gördüğünüz gibi çok metruk binalar var. Ana yapı sempatik ve güzel bir bina. Ana binaya eklentiler var bunları temizleyerek, peyzajı ve ağaçları muhafaza ederek inşallah dünden bugününe bugünden yarına bu binayı bir miras olarak bırakacağız. Özellikle 60 yıldır cezaevi olarak kullanılan binanın bir odasını da cezaevi olarak tanzim edeceğiz. Her binanın bir ruhu ve geçmişi vardır. O geçmişi muhafaza etmemiz lazım. İnşallah buradan güzel bir netice çıkacak" diye konuştu.

Cumhuriyet Başsavcısı İrcal ise "Bir tarih kapanıyor. Projede çok güzel alanlar oluşturulacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

- Sivas

Kaynak: DHA