Sivas'ta eski polise FETÖ gözaltısı
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Sivas'ta eski polise FETÖ gözaltısı

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda meslekten ihraç edilen eski polis gözaltına alındı.

13.11.2019 12:12 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:12
Sivas'ta eski polise FETÖ gözaltısı

'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda meslekten ihraç edilen eski polis gözaltına alındı.


Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan O.Ö, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Aydoğan Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.


Şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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