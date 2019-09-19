Sivas'ta eski polise FETÖ gözaltısı

Sivas'ta eski polise FETÖ gözaltısı

Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, eski polis memuru gözaltına alındı.

19.09.2019 11:18
Sivas'ta eski polise FETÖ gözaltısı

Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, eski polis memuru gözaltına alındı.

Ağrı'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, görevinden ihraç edilen polis memuru İ.D'yi ikametinde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ağrı'ya gönderilecek.

Kaynak: AA
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