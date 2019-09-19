Sivas'ta eski polise FETÖ gözaltısı
Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, eski polis memuru gözaltına alındı.
Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, eski polis memuru gözaltına alındı.
Ağrı'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, görevinden ihraç edilen polis memuru İ.D'yi ikametinde yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ağrı'ya gönderilecek.