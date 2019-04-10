Sivas'ta Eski Polis Memuruna Fetö Gözaltısı
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında eski polis memuru gözaltına alındı.
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında eski polis memuru gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında görevden ihraç edilen polis memuru N.D, hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
N.D, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Kaynak: AA