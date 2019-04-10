Sivas'ta Eski Polis Memuruna Fetö Gözaltısı

Sivas'ta Eski Polis Memuruna Fetö Gözaltısı

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında eski polis memuru gözaltına alındı.

Sivas'ta Eski Polis Memuruna Fetö Gözaltısı

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında eski polis memuru gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında görevden ihraç edilen polis memuru N.D, hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

N.D, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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