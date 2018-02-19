Sivas'ta Eski Komisere Fetö/pdy Üyeliğinden 7 Yıl 6 Ay Hapis

Sivas'ta eski komiser, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık eski komiser Önder Çetinkaya ve avukatı hazır bulundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Çetinkaya, "Ben cezaevinde olduğum için ailem sıkıntı çekiyor. Meslektaşlarımı ve vatandaşlarımızı şehit eden örgüt üyeleri ile aynı davada yargılanmam beni çok yaralıyor. Benim vatanıma milletime bir zararım olmadı. 18 aydır tutukluyum. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mevcut delil durumunu değerlendiren mahkeme heyeti, Çetinkaya'ya "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Çetinkaya, cezaevinde bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.