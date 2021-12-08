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Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın yaralandı

AA / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'nde 6 ay önce boşandığı eski eşi M.B. (35) ile karşılaşan N.G. (37) yere yatırdığı kadını bıçaklamaya başladı.

M.B, göğsünden, sırtından ve elinden 4 bıçak darbesiyle yaralanırken, N.G, olaya müdahale etmek isteyen çevredekileri elindeki bıçakla tehdit etti.

Bu sırada olayın meydana geldiği caddede bulunan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerler, müdahale ettikleri N.G'yi gözaltına aldı.

112 Acil Servis ekiplerince Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.B, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan N.G. polis ekiplerine teslim edildi.

Bu arada yaşanan olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın yaralandı

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AA / Kemal Erdoğmuş - Son Dakika Haberleri

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