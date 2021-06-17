Sivas'ta eski çalışanı kadını pompalı tüfekle rehin alan şüpheli, ikna edilerek teslim oldu
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Sivas'ta eski çalışanı kadını pompalı tüfekle rehin alan şüpheli, ikna edilerek teslim oldu

Sivas'ta eski çalışanı kadını pompalı tüfekle rehin alan şüpheli, ikna edilerek teslim oldu
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta eski çalışanı kadını evinde pompalı tüfekle rehin alan zanlı, ikna edilerek teslim oldu.

Sivas'ta eski çalışanı kadını evinde pompalı tüfekle rehin alan zanlı, ikna edilerek teslim oldu.

Akdeğirmen Mahallesi 9. Sokak'ta E.T. (29), konuşmak için eski çalışanı N.B'nin (40) evine geldi.

E.T'nin çıkan tartışmada kadını pompalı tüfekle rehin alması üzerine bölgeye çok sayıda polis, özel harekat, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, sokağın tüm giriş ve çıkışlarını kapattı. Bu sırada duyulan silah sesleri nedeniyle çevrede kısa süre panik yaşandı.

Pencereden ateş eden şüphelinin silahından çıkan kurşunlar, karşıdaki bir evin camına isabet etti.

Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile asayiş ekiplerinin ikna ettiği zanlı, teslim oldu.

Şüpheliyi gözaltına alan ekipler, N.B'yi de ifadesi için emniyete götürdü.

Öte yandan, olay sırasında N.B'nin 6 yaşındaki kızının da evde olduğu, şüphelinin ilk olarak çocuğu ekiplere teslim ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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