Sivas'ta eşini öldüren koca tutuklandı
09.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 09.05.2020 13:10
Sivas'ta eşini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan koca tutuklandı.
Sivas'ta eşini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan koca tutuklandı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli Fevzi A, adliyeye sevk edildi.
Fevzi A, adliye önünde gazetecilere, "Tartıştık öldürdüm, pişmanım." dedi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olay
İnönü Mahallesi Karanfil Sokak'ta dün meydana gelen olayda, Fevzi A, evlerinde kavga ettiği eşi Münevver A'yı tabancayla öldürmüş, polise teslim olmuştu.
Kaynak: AA