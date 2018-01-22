Sivas'ta Eşini Öldüren Afgan Tutuklandı

Sivas'ta dün gece 4 çocuk annesi dini nikahlı eşini bıçaklayarak öldüren Afgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, cinayet sırasında evde bulunan arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Altuntabak Mahallesi 16. Sokak'ta meydana gelen olayda, 4 çocuk annesi Afgan uyruklu Halime Sadat (38) ile dini nikahlı eşi Faysal Ebrahimi (21) iddiaya göre evde tartışmaya başladı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada Ebrahimi, eşi Sadat'ı karnından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Evdeki bağrışma seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sadat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından cinayet şüphelisi Faysal Ebrahimi ile evde bulunan arkadaşı Mokim Amiri (25), İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Faysal Ebrahimi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SİVAS