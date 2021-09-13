Sivas'ta erkek kuaförlere 'saç renklendirme ve kesim teknikleri' eğitimi verildi - Haberler
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Sivas'ta erkek kuaförlere "saç renklendirme ve kesim teknikleri" eğitimi verildi

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Sivas'ta erkek kuaförlere

Sivas Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf Odası tarafından erkek kuaförlere saç renklendirme ve kesim teknikleri anlatıldı.

Sivas Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf Odası tarafından erkek kuaförlere saç renklendirme ve kesim teknikleri anlatıldı.

Sivas Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden (SESOB) yapılan açıklamaya göre, birliğin salonunda gerçekleştirilen eğitim programına kentteki kuaförlerin yanı sıra çevre illerden de katılım oldu.

Eğitim öncesinde açıklama yapan Sivas Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf Odası Başkanı Ömer Şeker, daha önce iki kez bayan kuaförlere yönelik eğitim düzenlediklerini belirterek, "Oda olarak meslektaşlarımızın yenilikleri yakından takip etmelerini istiyoruz. Bu doğrultuda bayan kuaförlere yönelik topuz, türban, saç ve boyama teknikleri konusunda eğitim verdikten sonra erkek kuaförlerin de yeniliklerden faydalanmaları için renklendirme ve kesim tekniklerini anlatan uygulamalı bir eğitim gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Şeker'in konuşmasının ardından alanında uzman Cumhur Laçiner tarafından gölge, sakal ve saç renklendirmesi uygulamalı olarak gösterildi.

Mesleki Kişisel Gelişim Uzmanı Menderes Bayır ise kafa anatomisi ve saç kesim tekniklerini erkek kuaförlere gösterdi.

Programın sonunda kuaförlere sertifika, eğitmenlere ise plaket verildi.

Sivas'ta erkek kuaförlere saç renklendirme ve kesim teknikleri eğitimi verildi

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sivas'ta erkek kuaförlere 'saç renklendirme ve kesim teknikleri' eğitimi verildi - Haberler
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