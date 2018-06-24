Sivas'ta Erdoğan Coşkusu

Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili Seçim sonuçları açıklanmaya devam ederken AK Parti'liler Sivas'ta kutlamalara başladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarının belli olmaya başlaması ile Sivas'ta çok sayıda vatandaş sokaklara dökülerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini kutlamaya başladı. Araçlarla konvoy oluşturan Sivaslılar klakson çalıp caddelere tur attı. Sivaslılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasına sevindiklerini belirterek, "Kazandığı için çok mutluyuz, mutluluğumuzu sokağa çıkıp yaşıyoruz" dedi. - SİVAS