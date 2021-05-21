Sivas'ta engelliler askerlik heyecanı yaşadı
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Sivas'ta engelliler askerlik heyecanı yaşadı

Sivas'ta engelliler askerlik heyecanı yaşadı
Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 2 engelli bir günlük askerlik heyecanı yaşadı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 2 engelli bir günlük askerlik heyecanı yaşadı.

Görme engelli Ali Arı (44) ve bedensel engelli Ali Subay'ın (45) aileleri İlçe Jandarma Komutanlığına temsili askerlik için başvurdu.

Başvurunun kabul olması üzerine askeri üniforma giyen Arı ve Subay, evlerinden askeri araçla alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

Burada temsili olarak bir gün askerlik yapan ve karavanadan yemek yiyen Arı ve Subay, büyük heyecan yaşadı.

İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz, temsili askerlik görevini tamamlayan Arı ve Subay'a terhis belgelerini verdi.

Arı ve Subay, garnizon şehitliğini de ziyaret etti.

Ali Arı'nın kızı Kübra Nur Arı, yaşadıkları mutluluğun tarifsiz olduğunu söyleyerek, "Askeriyenin önünden geçerken babam en büyük hayalinin asker olmak olduğunu söyledi. Sonra komutanımızla iletişime geçtik. Babamın içinde bir ukdeydi, şimdi artık içinde bir ukde olarak kalmayacak. Babamın da bir askerlik hikayesi olacak." dedi.

Bedensel engelli Ali Subay'ın ablası Şerife Subay Alıcı ise kardeşinin askerlik hayalini gerçekleştirenlere teşekkür etti.

Annelerinin yoğun bakımda yattığını ve zor günler geçirdiklerini aktaran Alıcı, her asker gördüğünde selam veren kardeşinin temsili askerlik mutluluğunun her şeye bedel olduğunu ifade etti.

Sivas'ta engelliler askerlik heyecanı yaşadı
Sivas'ta engelliler askerlik heyecanı yaşadı
Sivas'ta engelliler askerlik heyecanı yaşadı
Sivas'ta engelliler askerlik heyecanı yaşadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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