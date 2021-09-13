Sivas'ta engelli, yetim ve öksüz çocuklara yavru oğlak hediye edildi

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, hayvan sevgisini aşılamak amacıyla engelli, yetim ve öksüz çocuklara yavru oğlak hediye edildi.

İstanbul'da yaşayan gazeteci Murat Kendirli, engelli, yetim ve öksüz çocuklara hayan sevgisi kazandırmak için memleketi Koyulhisar'da bir projeyi hayata geçirdi.

Proje çerçevesinde, ilçede hizmet veren keçi yetiştirme çiftliği sponsorluğuyla temin edilen yavru 10 oğlak, engelli, yetim ve öksüz çocuklara verildi.

Kendirli, projenin dezavantajlı gruplara yönelik olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sevgili kardeşlerimizin gözlerindeki mutluluk dünyaya bedel. Şu ana kadar 10 oğlak yavrusu dağıtımı yaptık. İnşallah bu projemizin devamı olacak. Ayrıca projemizde bizlere desteklerini esirgemeyen Koyulhisar Kaymakamlığına, Belediye Başkanımız Osman Epsileli'ye, Koyulhisarlı iş insanı Ergün Şahin Bey'e, oğlak dağıtımında araçlarını bizlere tahsis eden Engin, Enver Kayalı kardeşlere ve dağıtımda yardımcı olan Adem Kaluç'a teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız."