Sivas'ta "Engel Tanımayanlar" paneli
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Sivas'ta "Engel Tanımayanlar" paneli

04.12.2020 15:25 | Son Güncelleme: 04.12.2020 15:28
Sivas'ta

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi (CENGEL) tarafından video konferans üzerinden "Engel Tanımayanlar" paneli düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi (CENGEL) tarafından video konferans üzerinden "Engel Tanımayanlar" paneli düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yöneticiliğini CENGEL Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Recep Toparlı'nın yaptığı panelde, birimin bünyesinde hayata geçirilen proje ve çalışmalar değerlendirildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, panelde yaptığı konuşmada, CENGEL aracılığıyla engellilerin yaşamını kolaylaştıracak çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Bu kapsamda, hem üniversitemizde okuyan öğrenciler ve çalışanlar hem de şehirdeki engelli dernekleriyle ortak program yaptıklarını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin, çalışanlarımızın evlerinden alınmasına yönelik çalışma yaptık. Engelli kardeşlerimizin kitaplarını yayınladık. Merkez kütüphanemize ve İlahiyat Fakültesi kütüphanesine görme engelli kardeşlerimiz için bilgisayarlar temin ettik ve bu tür çalışmalarımız devam ediyor. Her türlü desteği verdik ve vermeye devam edeceğiz. Her zaman yanlarında olacağız ve onların önünü açabileceğimiz bütün projelerde varız."

Panele katılan Türkçe işaret dili eğitmeni Mustafa Epik ise 11 yaşında yaşadığı kaza sonucu engelli kaldığını aktararak, "Engelli kardeşlerimizi kağıt üzerinde değerlendirmemek lazım. Onlarla beraber olmak gerekiyor. Onlara fırsat verildiği zaman güzel başarıların geleceğini biliyorum." ifadelerini kullandı.

Epik'in kızı Elif Nur Epik de babasının konuşmasını işitme engelliler için Türkçe işaret diliyle anlattı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yüksek lisans mezunu bedensel engelli Çiğdem Alim ise CENGEL'in hayata geçirilen projelerle her zaman engelli bireylerin yanında olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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